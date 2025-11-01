Новини
"Азбука и история" в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 11:17Коментари (0)81
© Фокус
Във Възрожденското училище в Кюстендил е представена изложбата "Азбука и история“ от проф. дфн Вася Велинова, предаде "Фокус“. Експозицията проследява ролята на глаголицата и кирилицата в културната история на славянските народи и подчертава значението на писмеността като основа на историческата памет и духовната идентичност.

В 24 пана са показани етапите от развитието на двете славянски азбуки и културно-историческите процеси, които са ги формирали – от мисията на светите братя Кирил и Методий, през Златния век на българската книжовност, до утвърждаването на кирилицата като една от трите официални азбуки в Европейския съюз.

Изложбата е съвместен проект на Държавния културен институт към Министерството на външните работи, Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев“ към Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и Фондация "Елена и Иван Дуйчеви“. Консултанти на експозицията са чл.-кор. Аксиния Джурова и проф. д-р Казимир Попконстантинов.

"Азбука и история“ ще бъде достъпна за кюстендилската публика през целия месец ноември във Възрожденското училище. Събитието се организира от Община Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Посетителите ще видят редки материали, включително такива, показвани за първи път, от Архива на Центъра за славяно-византийски проучвания и различни български и чуждестранни книгохранилища.

Авторите на изложбата подчертават значението на Първото и Второто българско царство за оформянето на кирилицата като общославянска писмена система и нейното по-късно утвърждаване като инструмент за етническа идентификация на отделните славянски народи. Като третата официална азбука в Европейския съюз, кирилицата днес продължава да бъде важен културен феномен, а изложбата предлага историческа перспектива за нейното място и роля в съвременното общество.

