ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобил блъсна пешеходка в района на сатовчанско село
©
Пешеходката е пострадала с контузия на главата и гръдния кош.
На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мъж пострада при трудова злополука в Кюстендил
13:12 / 11.02.2026
Незаконно сметище притеснява жителите на Кресна
10:53 / 11.02.2026
Затруднения при движението по пътя Симитли – Кресна
10:10 / 11.02.2026
Четирима обраха къща в Разлог, единият от тях е непълнолетен
10:17 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.