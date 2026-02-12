Вчера около 07:50 часа в района на разклона за село Фъргово, община Сатовча, лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж от село Вълкосел е блъснал 45-годишна жена от село Слащен, която е пресичала пътното платно на необозначено за целта място.Пешеходката е пострадала с контузия на главата и гръдния кош.На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.