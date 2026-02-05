Поради възникнала авария уличното осветление по улица "Екзарх Йосиф“ временно не функционира, съобщиха от Община Разлог. Екипи вече работят по отстраняване на повредата.Поради характера на аварията е необходимо технологично време за възстановяване на осветлението.Призоваваме гражданите и водачите на МПС да се движат с повишено внимание в участъка.