Аромат на кестени в петричкото село Коларово

© Хиляди посетиха тазгодишното издание на Фестивала на кестена, провеждан по традиция в село Коларово.



Десетки шатри подредиха домакините от селата в Подгорието, за да покажат традиционни ястия, приготвяни по запазени рецепти, и богато разнообразие на солени и благи изкушения, включващи кестени.



Предложиха също мед и други пчелни продукти – цялото природно богатство на планина Беласица.



В подготовката и представянето на Подгорието се включиха с много обич към родното деца и възрастни.



Зам.-кметът Минка Салагьорова поздрави организаторите и участниците от името на кмета Димитър Бръчков.



"Община Петрич ще продължи да подкрепя Фестивала на кестена, защото сме убедени в неговата значимост и необходимост да се провежда“, каза в приветствието инж. Салагьорова.



Поздравителни думи и благодарност адресираха също директорът на Природен парк "Беласица“ Добриел Радев, кметът на село Коларово Евгени Мицков и областният управител Георги Динев.



Самодейни колективи от читалищата в селата на район Подгорие, възпитаници на детската градина в с. Коларово и много гостуващи състави допринесоха също за прекрасната атмосфера на фестивалния кестенов ден.



Фестивал на кестена 2025 г. се организира от Дирекция на Природен парк "Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Югозападно държавно предприятие и Община Петрич, в партньорство с Българска фондация "Биоразнообразие“, Пирински туристически форум, със съдействието на Исторически музей – Петрич, и с активното участие на кметовете и читалищните секретари от района на Природен парк "Беласица“.