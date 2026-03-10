ЗАРЕЖДАНЕ...
Архивът в Кюстендил отваря врати за граждани
През 2026 г. българската архивна общност ще чества 75-тата годишнина от началото на организираната архивна дейност и създаването на Държавния архивен фонд на Републиката през 1951 г., днес – Национален архивен фонд на Република България. Част от тази общност е и Държавен архив – Кюстендил, в който се съхраняват ценните архивни документи за историята на институциите и значими личности от Кюстендилска област.
Събитията и инициативите по повод годишнината ще бъдат организирани под мотото "Памет, свързаност, възможности“, като стартират през март и ще продължат до края на годината.
С помощта на няколко поредици в социалните мрежи всички архиви в страната едновременно ще достигат до повече хора, които да се запознаят със значимостта и високоотговорната мисия на архивите и архивистите.
С първата поредица "Интересно в архивите“ във Фейсбук страниците на Държавен архив – Кюстендил ще бъдат представяни веднъж месечно изображения и информация за един ценен и интересен документ, съхраняван в архива. Това ще се случва всеки последен четвъртък на месеца от март до края на годината.
Следващата поредица "Хората в архивите“ ще даде възможност да бъдат представени ръководители и служители, дали своя принос за създаването, развитието и утвърждаването на Кюстендилския държавен архив като значимо културно средище, съхраняващо документалната история на институции и личности в региона. Всеки втори и четвърти вторник до края на годината ще се публикуват материали за архивистите във Фейсбук страниците на архива.
Интересна ще бъде и поредицата "Ценни книги в архивите“. Всяка последна сряда на месеца ще бъде представяна по една книга от справочната библиотека на архива или от архивните фондове.
Освен в социалните мрежи, желаещите ще могат да посетят и читалнята на архива, където ще се запознаят с дейността на институцията, реда за използване на архивните документи и презентации на интересни теми, както и с действащите архивисти в областта. Това ще се случва чрез инициативата "Ден на отворените врати“, която ще се провежда на всяко 10-то число от месеца до края на годината.
Първият "Ден на отворените врати“ ще се проведе от 11.00 до 15.30 часа на 10 март в административната сграда на Държавен архив – Кюстендил на улица "Райна Цанева“ №6, етаж 2.
