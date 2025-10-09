ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Архивните съкровища идват в Кюстендил
Изложбата предоставя възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до богатото историческо наследство, съхранявано в българските държавни архиви. Представени са някои от най-ценните документи в националната ни история, сред които са оригинални текстове на Търновската конституция, включително нейните изменения през годините, Конституцията от 1991 г., държавният печат от 1879 г., манифестът за обявяване на Независимостта на България, както и решението на Първото Велико народно събрание за избирането на княз Александър Батенберг.
Сред експонатите се открояват и редки и автентични ръкописи и писма – като Попгладичовия препис на "История славянобългарска“ от 1809 г., документи, свързани с личности като Васил Левски, Стефан Стамболов, Христо Ботев и Гоце Делчев, както и старопечатни книги като Цетинския псалтир от 1495 г. и октоих от 1492 г. Показани са и фермани и султански берати, свързани с религиозния и търговски живот в Османската империя.
Специално място в изложбата е отделено на Кюстендилския архив. Посетителите ще могат да видят архивни снимки на Гоце Делчев от 1900 година, на Владимир Димитров – Майстора с мъже от село Шишковци през 1936 година, както и на първия военен комендант на Кюстендил – генерал-лейтенант Николай Савойски от 1925 година. Интерес представлява и фотография на депутацията от Кюстендилския район на Пловдивското изложение от 1892 година, както и протокол от заседание на Градския общински съвет – Кюстендил от 1891 година, в който е записано решението за приемане на Либур Байер като градски архитект.
В рамките на празничния ден ще се проведе и Ден на отворените врати в административната сграда на Държавен архив – Кюстендил. От 10.00 до 15.00 часа всеки желаещ ще може да се запознае с видовете съхранявани архиви, да научи повече за информационната система на държавните архиви и да разгледа дигиталните колекции под надслов "Архивите говорят“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: