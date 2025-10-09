Архивните съкровища идват в Кюстендил

© Фокус Архив На 10 октомври в Кюстендил ще бъде открита изложбата "Съкровищата на държавните архиви“, подготвена от Държавна агенция "Архиви“. Експозицията ще бъде представена в залата на Възрожденското училище, с начало от 17.30 часа, предаде "Фокус“. Събитието е част от отбелязването на Празника на българския архивист, който вече 74 години се чества на тази дата.



Изложбата предоставя възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до богатото историческо наследство, съхранявано в българските държавни архиви. Представени са някои от най-ценните документи в националната ни история, сред които са оригинални текстове на Търновската конституция, включително нейните изменения през годините, Конституцията от 1991 г., държавният печат от 1879 г., манифестът за обявяване на Независимостта на България, както и решението на Първото Велико народно събрание за избирането на княз Александър Батенберг.



Сред експонатите се открояват и редки и автентични ръкописи и писма – като Попгладичовия препис на "История славянобългарска“ от 1809 г., документи, свързани с личности като Васил Левски, Стефан Стамболов, Христо Ботев и Гоце Делчев, както и старопечатни книги като Цетинския псалтир от 1495 г. и октоих от 1492 г. Показани са и фермани и султански берати, свързани с религиозния и търговски живот в Османската империя.



Специално място в изложбата е отделено на Кюстендилския архив. Посетителите ще могат да видят архивни снимки на Гоце Делчев от 1900 година, на Владимир Димитров – Майстора с мъже от село Шишковци през 1936 година, както и на първия военен комендант на Кюстендил – генерал-лейтенант Николай Савойски от 1925 година. Интерес представлява и фотография на депутацията от Кюстендилския район на Пловдивското изложение от 1892 година, както и протокол от заседание на Градския общински съвет – Кюстендил от 1891 година, в който е записано решението за приемане на Либур Байер като градски архитект.



В рамките на празничния ден ще се проведе и Ден на отворените врати в административната сграда на Държавен архив – Кюстендил. От 10.00 до 15.00 часа всеки желаещ ще може да се запознае с видовете съхранявани архиви, да научи повече за информационната система на държавните архиви и да разгледа дигиталните колекции под надслов "Архивите говорят“.