С тържествена архиерейска вечерня с Петохлебие в храм "Свето Успение Богородично“ в Кюстендил започнаха честванията на един от големите православни празници – Въведение Богородично, предаде. Богослужението събра десетки миряни, които се включиха в молитвите за здраве, мир и благоденствие.Празничната програма продължи тази сутрин с Утреня от 8.30 часа, след което от 9.30 часа бе отслужена архиерейска света литургия. Вечерня ще бъде отслужена от 17.00 часа.В 18.00 часа в града ще се проведе и празничен концерт, посветен на Въведение Богородично и Деня на православната християнска младеж и семейство. Събитието е част от традиционната инициатива за отбелязване на празника, който църквата отдава на въвеждането на Божията майка в храма и на духовните ценности в семейния живот.