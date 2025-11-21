ЗАРЕЖДАНЕ...
Архиерейска света литургия отбелязва Въведение Богородично в Кюстендил
© Фокус
Празничната програма продължи тази сутрин с Утреня от 8.30 часа, след което от 9.30 часа бе отслужена архиерейска света литургия. Вечерня ще бъде отслужена от 17.00 часа.
В 18.00 часа в града ще се проведе и празничен концерт, посветен на Въведение Богородично и Деня на православната християнска младеж и семейство. Събитието е част от традиционната инициатива за отбелязване на празника, който църквата отдава на въвеждането на Божията майка в храма и на духовните ценности в семейния живот.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Остават броени дни до първото издание на новата инициатива "Творч...
20:11 / 20.11.2025
Експерти представят в Разлог проекти с регионално и национално зн...
21:59 / 20.11.2025
Виртуално пътешествие вече е достъпно в Мелник и Сандански
13:48 / 20.11.2025
Потомци разказват историята на 13-ти пехотен Рилски полк
12:11 / 20.11.2025
Задържаха младеж, изнудвал възрастен мъж от Бобов дол
10:26 / 20.11.2025
26 години по-късно кюстендилски ресторантьори се върнаха в своята...
08:39 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.