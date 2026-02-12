Археологически музей – Сандански подписа договор за изпълнение на проект BGMK0200044 "Пътуване без граници – от богата история до технологично бъдеще“ – DigiCBCTourism, финансиран по Програма "INTERREG VI-A ИПП България и Северна Македония“ 2021–2027.Партньори по проекта са Исторически музей – Петрич, Музей "Теракота“ – гр. Виница (Република Северна Македония), Център за изследвания и анализи NOVUS – гр. Струмица (Република Северна Македония), както и Асоциация за култура "KULT–TRANZEN“ – гр. Струмица (Република Северна Македония).Основната цел на проекта е създаването на завладяващ, атрактивен и целогодишен туристически продукт, който интегрира съвременни дигитални решения с богатото историческо и културно наследство на трансграничния регион.Чрез разработването на иновативна дигитална ГИС платформа и предоставянето на специализирано оборудване ще бъдат дигитално картографирани и представени 20 туристически обекта, 100 артефакта и 20 културно-исторически обекта.Проектът цели да провокира интереса на посетителите и да насърчи по-дълбока връзка с културното наследство чрез интерактивни изложби, виртуални обиколки и иновативно дигитално съдържание. Основните резултати ще включват създаването на ГИС платформа, дигитални обиколки и 3D модели, дългосрочни музейни стратегии, както и анализ на уменията и потенциала на млади таланти в сферата на културата и технологиите. Реализирането на проекта ще бъде от полза за музеи, културни институции, творци, младежи и туристи, допринасяйки за по-приобщаващо и ангажиращо културно преживяване.Сред основните дейности, заложени в проектното предложение, са: ремонт на фондохранилището в гр. Мелник, закупуване и внедряване на ГИС система, обновяване на Музея в гр. Виница, изграждане на паркова зона при крепостта "Самуилова крепост“, дигитална реконструкция на "Самуиловата крепост“, както и разработване на нови концепции и стратегии за дигитална трансформация и културни маршрути.Проектът е със срок за изпълнение до 22.12.2027 г. Общият му бюджет възлиза на 750 164,19 евро, като бюджетът за Археологически музей – Сандански е в размер на 432 644,07 евро.