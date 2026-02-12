ЗАРЕЖДАНЕ...
Археологически музей – Сандански подписа договор за изпълнение на проект "Пътуване без граници – от богата история до технологично бъдеще"
©
Партньори по проекта са Исторически музей – Петрич, Музей "Теракота“ – гр. Виница (Република Северна Македония), Център за изследвания и анализи NOVUS – гр. Струмица (Република Северна Македония), както и Асоциация за култура "KULT–TRANZEN“ – гр. Струмица (Република Северна Македония).
Основната цел на проекта е създаването на завладяващ, атрактивен и целогодишен туристически продукт, който интегрира съвременни дигитални решения с богатото историческо и културно наследство на трансграничния регион.
Чрез разработването на иновативна дигитална ГИС платформа и предоставянето на специализирано оборудване ще бъдат дигитално картографирани и представени 20 туристически обекта, 100 артефакта и 20 културно-исторически обекта.
Проектът цели да провокира интереса на посетителите и да насърчи по-дълбока връзка с културното наследство чрез интерактивни изложби, виртуални обиколки и иновативно дигитално съдържание. Основните резултати ще включват създаването на ГИС платформа, дигитални обиколки и 3D модели, дългосрочни музейни стратегии, както и анализ на уменията и потенциала на млади таланти в сферата на културата и технологиите. Реализирането на проекта ще бъде от полза за музеи, културни институции, творци, младежи и туристи, допринасяйки за по-приобщаващо и ангажиращо културно преживяване.
Сред основните дейности, заложени в проектното предложение, са: ремонт на фондохранилището в гр. Мелник, закупуване и внедряване на ГИС система, обновяване на Музея в гр. Виница, изграждане на паркова зона при крепостта "Самуилова крепост“, дигитална реконструкция на "Самуиловата крепост“, както и разработване на нови концепции и стратегии за дигитална трансформация и културни маршрути.
Проектът е със срок за изпълнение до 22.12.2027 г. Общият му бюджет възлиза на 750 164,19 евро, като бюджетът за Археологически музей – Сандански е в размер на 432 644,07 евро.
Още от категорията
/
Земетресение в Дупница
10.02
Диана Русинова за Кресненското дефиле: Ежедневни срутвания на скална маса, а мостовете и тунелите са в апокалиптично състояние
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мъж пострада при трудова злополука в Кюстендил
13:12 / 11.02.2026
Незаконно сметище притеснява жителите на Кресна
10:53 / 11.02.2026
Затруднения при движението по пътя Симитли – Кресна
10:10 / 11.02.2026
Четирима обраха къща в Разлог, единият от тях е непълнолетен
10:17 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.