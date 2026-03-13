В хода на извършена, на 12 март, в с. Горно Спанчево, общ. Сандански, проверка на къща, ползвана от 40-годишен санданчанин, в една от стаите на жилището криминалисти при РУ-Сандански открили полиетиленова палатка, обособена като лаборатория за отглеждане на канабис.Тя била оборудвана със специално осветление, въздуховоди, филтри за въздух и др., като в нея са установени около 20 канабисови растения, засадени в саксии и около 265 грама сух канабис. 40-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.