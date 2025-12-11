От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 42-годишен мъж от гр. София, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.Това се е случило, след като 34-годишна жена от село Илинденци, с която е живеел на семейни начала е съобщила, че в следобедните часове на 10.12.2025 г. в района на ул. "Гоце Делчев“ в град Сандански, същият й нанесъл удар в областта на главата, в резултат на което й е прилошало.За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.