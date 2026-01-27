Кюстендилски криминалисти са установили и задържали 33-годишен мъж, обявен за общодържавно издирване заради влязла в сила осъдителна присъда, съобщиха от пресцентъра на. За случая е уведомено ОЗ "Охрана“.Пътни полицаи са установили 50-годишен водач на лек автомобил, който е управлявал след употреба на алкохол. Направеният тест с техническо средство е отчел 1,62 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан с полицейска заповед, а по случая в РУ – Кюстендил е образувано бързо полицейско производство. Уведомена е прокуратурата.Екип на РСПБЗН – Дупница е гасил пожар, възникнал вследствие на самозапалване в комин в село Червен брег. Щети не са допуснати. Екипи на районните служби са оказали и техническа помощ на ЦСМП за обслужване на пациент, както и за отводняване на две къщи. Няма пострадали хора.