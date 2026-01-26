Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 23-годишен жител на града, обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества – канабис и ефедрин, съобщиха от пресцентъра наСъдът е уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, като защитата е пледира за по-лека.Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 21 януари 2026 година в сградата на Областната дирекция на МВР в Кюстендил е държал без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 0,005 килограма канабис и 0,006 килограма ефедрин, открити в джоб на якето му.По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ до шест години.Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление. От справката за съдимост става ясно, че той е осъждан многократно за сходни деяния, включително и в рамките на изпитателен срок по условна присъда.Определението на Районния съд в Кюстендил подлежи на обжалване в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.