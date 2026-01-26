ЗАРЕЖДАНЕ...
Арест за кюстендилец с канабис в сградата на полицията
© ФОКУС
Съдът е уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, като защитата е пледира за по-лека.
Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 21 януари 2026 година в сградата на Областната дирекция на МВР в Кюстендил е държал без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 0,005 килограма канабис и 0,006 килограма ефедрин, открити в джоб на якето му.
По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ до шест години.
Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление. От справката за съдимост става ясно, че той е осъждан многократно за сходни деяния, включително и в рамките на изпитателен срок по условна присъда.
Определението на Районния съд в Кюстендил подлежи на обжалване в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.
Още от категорията
/
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тежък инцидент на пистата край Седемте рилски езера
12:06 / 25.01.2026
Вандали вилняха из Симитли
11:31 / 25.01.2026
Кюстендил кани туристи на зимно пътешествие в историята
10:02 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.