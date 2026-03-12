ЗАРЕЖДАНЕ...
Арест за двама души с наркотици в Кюстендилско
Служители на РУ Бобов дол са задържали 40-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка с метамфетамин. По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.
Криминалисти от Кюстендил са задържали и 28-годишен мъж от село Трекляно. При проверка на управлявания от него лек автомобил е открита кутия от цигари със суха листна маса – марихуана. По случая също е образувано бързо полицейско производство, като е уведомена прокуратурата.
В РУ Дупница е постъпил и сигнал за кражба на телевизор от жилище в града. По данни на потърпевшия деянието е извършено в периода от 1 февруари до вчера. След предприети полицейски действия извършителката е установена – 32-годишна жена от София. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, като прокуратурата е уведомена.
