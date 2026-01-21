ЗАРЕЖДАНЕ...
Арест за албанец, опитал да премине незаконно границата край Гюешево
Правилна е преценката на Районен съд - Кюстендил за наличието на първата предпоставка по чл.63, ал.1 НПК, а именно – наличие на обосновано подозрение за авторството на деянието в лицето на обвиняемия. От събрания доказателствен материал в хода на досъдебното производство може да бъде направен обоснован извод, че посоченият е съпричастен към извършването на деянието, за което му е повдигнато обвинение. За престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се предвижда наказание лишаване от свобода. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие.
В това отношение настоящият съдебен състав се солидаризира с изложеното от първоинстанционния такъв. Касае за лице, което първоначално (няколко часа преди деянието) е опитало да премине държавната граница на Република България през ГКПП – "Гюешево“, но не е допуснато поради наложена забрана да влиза в страна-членка ЕС. Отделно от това, обвиняемият няма постоянен адрес в страната, няма български документи за самоличност, не говори български език, не работи на територията на България, се посочва в мотивите на тричленния състав на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на мярката за неотклонение "Задържане под стража“. Определението е окончателно.
