Кюстендилци трябва внимателно да проверят коя е изборната им секция.

От Общината уведомяват гражданите, че във връзка с приключилите ремонтни дейности в сградата на III ОУ "Проф. Марин Дринов“ и продължаващите строително-ремонтни дейности в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ са извършени промени в адресите на част от секционните избирателни комисии (СИК).

За ФОКУС от Общината посочиха, че поради завършените ремонтни дейности в III ОУ "Проф. Марин Дринов“ секциите СИК №102900006, СИК №102900010 и СИК №102900011 се преместват от сградата на ПГТ "Никола Й. Вапцаров“ обратно в училището.

Заради ремонт в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ част от секциите са преместени в други учебни заведения. В Природо-математическа гимназия "Проф. Ем. Иванов“ ще гласуват избирателите от СИК №102900043, СИК №102900051 и СИК №102900056. В I ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ са преместени СИК №102900049, СИК №102900054, СИК №102900055 и СИК №102900057.

Община Кюстендил призовава всички избиратели, включени в посочените секции, предварително да се информират за новите адреси на своите избирателни секции, за да бъде улеснен изборният процес в изборния ден. Информация за секциите и техните адреси може да бъде получена и чрез официалните канали на Община Кюстендил.