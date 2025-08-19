ЗАРЕЖДАНЕ...
|Апартамент пламна в Кюстендил
Унищожени са дограма, техника, покъщнина. Спасена е останалата част от апартамента. Няма пострадали хора.
Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ е гасил пожар и в землището на село Горна Гращица, където щети не са допуснати, горели са отпадъци.
Противопожарната служба в Бобов дол, е оказала съдействие на медицински екип да обслужи трудно подвижен пациент.
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:47 / 17.08.2025
