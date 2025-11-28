Украинская правда.
Претърсвания се провеждат в правителствения квартал. За това съобщава и депутатът от фракцията "Голос" Ярослав Железняк.
От УП съобщават, че на територията на правителствения квартал са влезли около 10 служители на Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура.
Ярослав Железняк предупреждава, че може да се наложи "да се защитят НАБУ и САП, ако се наложи".
На 25 ноември директорът на НАБУ Семен Кривонос изрази убеждението си, че в хода на разследването по делото "Мидас" за корупция в енергийния сектор ще има нови разширения и ще възникнат нови подозрения.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.