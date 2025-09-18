ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Антични улици от Пауталия изникват в Кюстендил
"Със спечелен проект ще се разширят археологическите проучвания с още 5 метра в обособената за проучвания територия. В момента се намираме върху античната улица, която е възстановена в ниското тяло на Областна администрация. Тук върви и защитната крепостна стена. В рамките на месец ще се извършват проучванията“, каза кметът инж. Атанасов.
След това те ще бъдат обособени, ще започне инвестиционно проектиране за реставрация и експониране на улицата, крепостната стена и една кула. След това ще се търсят средства за реализацията на тези намерения.
"С продължаване на проучването през настоящата година ние финализираме един дълъг период на изследването на една част от нашия древен град. Целта ни е да отворим кръстовище на две римски улици и да доведем нещата до там, че след завършване на проекта за реставрация и консервация, да може жителите и гостите на Кюстендил, минаващи през тази зона, да имат възможност да слязат и да се движат по античните улици. Ще може да се качим на крепостната стена, да може да влезем в кулата, да погледнем отвисоко този прекрасен парк“, разказа асистент Румен Спасов.
По думите му това ще бъде най-големият експониран обект в централната градска част. Предвижда се експонирането и консервирането да бъде на площ от 1 дка.
Около 6 метра е широчината на римските улици. Предвижда се да се слезе на дълбочина от около 1,80 м. През античното време под улиците е имало и ВиК мрежа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: