© Фокус виж галерията В Кюстендил започва разширяване на археологическите проучвания в централната градска част, предаде репортер на "Фокус“. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и асистент Румен Спасов, археолог към Регионален исторически музей – Кюстендил дадоха подробности относно предстоящите дейности.



"Със спечелен проект ще се разширят археологическите проучвания с още 5 метра в обособената за проучвания територия. В момента се намираме върху античната улица, която е възстановена в ниското тяло на Областна администрация. Тук върви и защитната крепостна стена. В рамките на месец ще се извършват проучванията“, каза кметът инж. Атанасов.



След това те ще бъдат обособени, ще започне инвестиционно проектиране за реставрация и експониране на улицата, крепостната стена и една кула. След това ще се търсят средства за реализацията на тези намерения.



"С продължаване на проучването през настоящата година ние финализираме един дълъг период на изследването на една част от нашия древен град. Целта ни е да отворим кръстовище на две римски улици и да доведем нещата до там, че след завършване на проекта за реставрация и консервация, да може жителите и гостите на Кюстендил, минаващи през тази зона, да имат възможност да слязат и да се движат по античните улици. Ще може да се качим на крепостната стена, да може да влезем в кулата, да погледнем отвисоко този прекрасен парк“, разказа асистент Румен Спасов.



По думите му това ще бъде най-големият експониран обект в централната градска част. Предвижда се експонирането и консервирането да бъде на площ от 1 дка.



Около 6 метра е широчината на римските улици. Предвижда се да се слезе на дълбочина от около 1,80 м. През античното време под улиците е имало и ВиК мрежа.