ЗАРЕЖДАНЕ...
Античен град Хераклея Синтика влиза в проект на Стефан Вълдобрев
©
В реализацията на проекта Стефан Вълдобрев е подкрепен от "Обичайните заподозрени“ – Стоян Янкулов-Стунджи, Веселин Веселинов-Еко, Иван Лечев, Мирослав Иванов , както и специални гости, изпълнители на характерни за българската музика инструменти.
Кметът Димитър Бръчков поздрави творците на място в античния град Хераклея Синтика В разговора стана ясно, че един от тях – Стоян Янкулов-Стунджи – е служил на гранична застава "Папреница“ в планина Беласица и познава този край отдавна.
"Целта на този проект е да покаже по оригинален начин автентичната връзка между твореца и земята, в която той твори. Какво е взаимодействието му с духовните слоеве преди него, как му влияят те, как го променят, как общува с тях, как ги надгражда“, казва Стефан Вълдобрев пред БГ Радио при представянето на проекта "Акустиката на България“.
Още от категорията
/
Бързи действия на полицията в Разлог! Разкриха мъже, открили чанта с пари и изтеглили пари от намиращи се в нея дебитни карти
14:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.