Античен град Хераклея Синтика е включен в проекта на Стефан Вълдобрев – "Акустиката на България“. Снимките се състояха днес на място в античния град Хераклея Синтика, който е един от избраните културно-исторически обекти в страната за творческия проект "Акустиката на България“.В реализацията на проекта Стефан Вълдобрев е подкрепен от "Обичайните заподозрени“ – Стоян Янкулов-Стунджи, Веселин Веселинов-Еко, Иван Лечев, Мирослав Иванов , както и специални гости, изпълнители на характерни за българската музика инструменти.Кметът Димитър Бръчков поздрави творците на място в античния град Хераклея Синтика В разговора стана ясно, че един от тях – Стоян Янкулов-Стунджи – е служил на гранична застава "Папреница“ в планина Беласица и познава този край отдавна."Целта на този проект е да покаже по оригинален начин автентичната връзка между твореца и земята, в която той твори. Какво е взаимодействието му с духовните слоеве преди него, как му влияят те, как го променят, как общува с тях, как ги надгражда“, казва Стефан Вълдобрев пред БГ Радио при представянето на проекта "Акустиката на България“.