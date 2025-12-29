ЗАРЕЖДАНЕ...
Алкохол и бой в село Джерман
С леки телесни повреди са 2 жени – на 25 и на 29 години, счупени са стъкла и фар на лек автомобил.
В навечерието на Коледа в Районно управление - Рила е постъпил сигнал от 35-годишна жена, че й е нанесен побой от 22-годишният й бивш партньор. Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед.
По двата случая са образувани досъдебни производства и е уведомена прокуратурата.
