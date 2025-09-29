ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Алкохол, дрога и побои в Кюстендилско
Досъдебно производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество е образувано в Районно управление - Бобов дол. Проверката е извършена на пътя Кюстендил – Дупница, при разклона за село Паничарево, на 29-годишния водач на лек автомобил е направен тест за употреба на наркотични вещества с техническо средство, резултатът е положителен. Водачът е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.
51-годишен мъж е задържан от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотично вещество. При извършването на проверката на ул. "Банщовица“ в Кюстендил мъжът изхвърлил до себе си полиетиленово топче с ХТС/MDMA. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Последвали са процесуални действия в жилището му, там е открита още 1 опаковка с веществото. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
В РУ Дупница е образувано бързо полицейско производство за упражнено домашно насилие -47-годишен мъж е нанесъл травма в областта на гърдите на съпругата си, с която е в развод. За случая е уведомена прокуратурата.
33-годишна кюстендилка е заявила в РУ Дупница, че й е нанесен побой от непознати жени. При проведените издирвателни действия извършителките са установени на ул. "Полихроний“ –едната е 52-годишна, другата е на 28 г. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: