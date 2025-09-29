Алкохол, дрога и побои в Кюстендилско

© Фокус Архив 67-годишен водач на лек автомобил е задържан за управление след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Проверката е извършена в района на ГКПП – "Олтоманци“. Тестът на водача е направен с техническо средство. Резултатът е 1.26 промила алкохол в издишания въздух. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.



Досъдебно производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество е образувано в Районно управление - Бобов дол. Проверката е извършена на пътя Кюстендил – Дупница, при разклона за село Паничарево, на 29-годишния водач на лек автомобил е направен тест за употреба на наркотични вещества с техническо средство, резултатът е положителен. Водачът е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.



51-годишен мъж е задържан от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотично вещество. При извършването на проверката на ул. "Банщовица“ в Кюстендил мъжът изхвърлил до себе си полиетиленово топче с ХТС/MDMA. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Последвали са процесуални действия в жилището му, там е открита още 1 опаковка с веществото. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.



В РУ Дупница е образувано бързо полицейско производство за упражнено домашно насилие -47-годишен мъж е нанесъл травма в областта на гърдите на съпругата си, с която е в развод. За случая е уведомена прокуратурата.



33-годишна кюстендилка е заявила в РУ Дупница, че й е нанесен побой от непознати жени. При проведените издирвателни действия извършителките са установени на ул. "Полихроний“ –едната е 52-годишна, другата е на 28 г. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.