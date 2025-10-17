ЗАРЕЖДАНЕ...
Активът на ГЕРБ в Кюстендилско се произнесе за кабинета
Народният представител обясни, че това, което е получил като обратна връзка от хората по места е, че искат предвидимост и сигурност. По думите им, предсрочни избори през февруари няма да доведат до нов резултат, а само ще се забави приемането на държавния бюджет и ще забуксува работата на общините.
Кметовете и съветниците на ГЕРБ изразиха мнение, че за да има добре работеща местна власт, трябва да има конструктивен диалог с изпълнителната власт и работещ парламент. "Добрите политики няма как стигат до хората, ако пак влезем в спирала от избори", казаха от местната власт и призоваха да се запази спокойствието и предвидимостта в държавата.
По време на срещите Терзийски коментира, че коалиционните партньори трябва да поставят държавата над тяснопартийните си интереси. "Има нужда от сериозен разговор, защото отговорността за това управление не може да се носи само от ГЕРБ. За нас е важно да има ясна политическа отговорност, която да бъде еднаква за всички в коалицията. Резултатите не идват с голи обещания, а с действия и поемане на отговорност", посочи народният представител и призова да се спре с популизма на гърба на ГЕРБ.
"Благодаря на всички, които споделиха искрено мнение и дадоха аргументирана обратна връзка. Чух много проблеми, но и много идеи. Ще продължа със срещите в областта", увери народният представител.
