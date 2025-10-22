ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ако живееш в къща в община Гоце Делчев, ето как новата система за сметосъбиране ще се промени за теб
Aкo все още не си оборудван, твоето домакинство ще получи специална кофа с уникален код и чип. Тя е с вместимост до 120 литра и е само за смесен битов отпадък.
Можеш да съхраняваш тази кофа в двора си или на удобно място, достъпно само за твоето домакинство. Когато я напълниш, трябва само да я изнесеш на улицата, когато камионът минава, по предварително установен график. Важно е да не бързаш да вадиш кофата си за прибиране от камиона, ако не е пълна, защото всяко изхвърляне се брои и таксува като пълна кофа. Не чакай обаче и кофата да прелива, за да я изнесеш - ако е препълнена и капакът не може да се затвори, боклукът няма да бъде извозен.
"Ако достъпът до дома ти е труден или невъзможен, община Гоце Делчев ще се погрижи да ти предложи друго решение за извозване и отчитане на отпадъка ти.
Раздели. Изхвърли. Печелиш ти. Не забравяй, че с всеки килограм правилно изхвърлен отпадък, пестим средства и помагаме за запазването на природата на Гоце Делчев", съобщават от Община Гоце Делчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: