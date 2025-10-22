© Ако живееш в къща в община Гоце Делчев, ето как новата система за сметосъбиране ще се промени за теб:



Aкo все още не си оборудван, твоето домакинство ще получи специална кофа с уникален код и чип. Тя е с вместимост до 120 литра и е само за смесен битов отпадък.



Можеш да съхраняваш тази кофа в двора си или на удобно място, достъпно само за твоето домакинство. Когато я напълниш, трябва само да я изнесеш на улицата, когато камионът минава, по предварително установен график. Важно е да не бързаш да вадиш кофата си за прибиране от камиона, ако не е пълна, защото всяко изхвърляне се брои и таксува като пълна кофа. Не чакай обаче и кофата да прелива, за да я изнесеш - ако е препълнена и капакът не може да се затвори, боклукът няма да бъде извозен.



"Ако достъпът до дома ти е труден или невъзможен, община Гоце Делчев ще се погрижи да ти предложи друго решение за извозване и отчитане на отпадъка ти.



Раздели. Изхвърли. Печелиш ти. Не забравяй, че с всеки килограм правилно изхвърлен отпадък, пестим средства и помагаме за запазването на природата на Гоце Делчев", съобщават от Община Гоце Делчев.