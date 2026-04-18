Сигнал за опит за купуване на гласове е постъпил в кюстендилската полиция чрез тел. 112, съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Жител на града е съобщил, че негов познат му е предложил 50 евро, за да гласува в полза на определена политическа сила.

По данни на полицията предложението е направено по телефона, като е било уточнено, че сумата ще бъде изплатена след изборния ден. Преди това обаче е било изискано изпращане на снимка на лична карта.

В резултат на предприетите действия служители на РУ Кюстендил са установили 55-годишния мъж, отправил предложението с цел склоняване към гласуване по определен начин. При извършените процесуално-следствени действия в имота му не са открити парични средства.

При преглед на мобилния му телефон, извършен в присъствието на поемни лица, са установени три снимки на лични карти.

Мъжът е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.