Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Три обекта са проверени в Кюстендил във връзка с информация за нарушения на изборното законодателство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

След получена оперативна информация за подготовка за нарушаване на изборните права на гражданите, криминалисти са извършили процесуално-следствени действия на посочените адреси.

При проверките от един от обектите е иззета тетрадка, съдържаща имена и срещу тях записани парични суми.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил, като за действията е уведомена прокуратурата.