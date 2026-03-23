Акция срещу купения вот в Кюстендил
След получена оперативна информация за подготовка за нарушаване на изборните права на гражданите, криминалисти са извършили процесуално-следствени действия на посочените адреси.
При проверките от един от обектите е иззета тетрадка, съдържаща имена и срещу тях записани парични суми.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил, като за действията е уведомена прокуратурата.
