Акция срещу дрогата в Кюстендил
В рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, кюстендилски криминалисти са задържали 40-годишна жена и 38-годишен мъж на улица "Цар Симеон“ в Кюстендил след осъществена покупко-продажба на наркотично вещество.
При извършения обиск от "клиентката“ е иззета опаковка с бяло прахообразно и на бучки вещество, което при направения тест е реагирало на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.
Разлог ще отпразнува Богоявление с празнични литургии и ритуали п...
16:25 / 05.01.2026
Вижте как в Сандански ще отбележат Богоявление
14:10 / 05.01.2026
