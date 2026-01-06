В Районно управление - Бобов дол е постъпил сигнал от служители на затвора за открити две опаковки с бяло прахообразно вещество в района на затворническото заведение, в близост до сметохранилището, съобщиха от пресцентъра на. На място е извършен оглед от дежурна полицейска група. Съдържанието на опаковките е реагирало на метамфетамин при направения полеви тест, като общото тегло на веществото е 3,90 грама. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.В рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, кюстендилски криминалисти са задържали 40-годишна жена и 38-годишен мъж на улица "Цар Симеон“ в Кюстендил след осъществена покупко-продажба на наркотично вещество.При извършения обиск от "клиентката“ е иззета опаковка с бяло прахообразно и на бучки вещество, което при направения тест е реагирало на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.