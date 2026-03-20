Акция по контрола на движението в Кюстендилско
Акцията е реализирана по метода на "широкообхватен контрол“ и е част от изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021–2030 г. В нея са участвали представители на няколко институции, сред които Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, Агенция "Пътна инфраструктура“, Агенция "Митници“, Национална агенция за приходите и Главна инспекция по труда.
В хода на операцията са установени общо 18 нарушения на Закона за движението по пътищата. Най-честите са за неизползване на обезопасителни колани – при водачи и пътници, както и единичен случай на неправилно превозване на дете. Установени са и други нарушения.
За констатираните случаи са наложени 16 глоби с фиш и са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения. Връчени са и електронни фишове и наказателни постановления.
Извършени са 16 проверки за употреба на алкохол, като всички проби са отрицателни.
В рамките на операцията са осъществени проверки и от други институции. От страна на АПИ са констатирани нарушения при контрола на пътни превозни средства, а от Агенция "Митници“ не са установени нарушения при проверените автомобили.
От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ са извършени проверки на водачи и транспортни фирми, като са попълнени необходимите декларации.
При контрола на тол системата са установени случаи на движение на превозни средства без заплатени пътни такси, за които са наложени съответните компенсаторни такси.
