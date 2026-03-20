Специализирана полицейска операция е проведена на територията на област Кюстендил с цел повишаване на контрола върху водачите и транспортните фирми и спазването на правилата за движение, съобщиха от пресцентъра наАкцията е реализирана по метода на "широкообхватен контрол“ и е част от изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021–2030 г. В нея са участвали представители на няколко институции, сред които Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, Агенция "Пътна инфраструктура“, Агенция "Митници“, Национална агенция за приходите и Главна инспекция по труда.В хода на операцията са установени общо 18 нарушения на Закона за движението по пътищата. Най-честите са за неизползване на обезопасителни колани – при водачи и пътници, както и единичен случай на неправилно превозване на дете. Установени са и други нарушения.За констатираните случаи са наложени 16 глоби с фиш и са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения. Връчени са и електронни фишове и наказателни постановления.Извършени са 16 проверки за употреба на алкохол, като всички проби са отрицателни.В рамките на операцията са осъществени проверки и от други институции. От страна на АПИ са констатирани нарушения при контрола на пътни превозни средства, а от Агенция "Митници“ не са установени нарушения при проверените автомобили.От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ са извършени проверки на водачи и транспортни фирми, като са попълнени необходимите декларации.При контрола на тол системата са установени случаи на движение на превозни средства без заплатени пътни такси, за които са наложени съответните компенсаторни такси.