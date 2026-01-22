ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокатската колегия в Кюстендил свиква редовно общо събрание
© ФОКУС
В дневния ред на събранието е включен отчет за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2025 година и вземане на решение по него. Ще бъдат представени още докладът на Контролния съвет и отчетът на Дисциплинарния съд. Адвокатите ще разгледат и гласуват бюджета на Съвета на колегията за финансовата 2026 година.
По време на общото събрание ще бъдат избрани председатели на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд, както и председател на Дисциплинарния съд. Предстои и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
Председател на Адвокатската колегия в Кюстендил е адвокат Емил Велинов. Към момента в колегията са вписани над 210 адвокати.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на същите дати и на същото място.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Родилното отделение в Разлог получи най-висок клас кардиотокограф...
19:57 / 21.01.2026
Кюстендилска гимназия отбеляза Деня на прегръдката
18:49 / 21.01.2026
Празнична атмосфера и в болницата в Гоце Делчев на Бабинден
18:49 / 21.01.2026
Големи подаръци за първото бебе на Сандански за годината
14:50 / 21.01.2026
Разследват смъртта на 68-годишна жена от Кюстендил
10:04 / 21.01.2026
Затвор заради измама на 217 души в Дупница
08:56 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.