Съветът на Адвокатската колегия – Кюстендил свиква редовно общо събрание на колегията, предаде. То ще се проведе на 24 и 25 януари от 10.00 часа в града.В дневния ред на събранието е включен отчет за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2025 година и вземане на решение по него. Ще бъдат представени още докладът на Контролния съвет и отчетът на Дисциплинарния съд. Адвокатите ще разгледат и гласуват бюджета на Съвета на колегията за финансовата 2026 година.По време на общото събрание ще бъдат избрани председатели на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд, както и председател на Дисциплинарния съд. Предстои и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.Председател на Адвокатската колегия в Кюстендил е адвокат Емил Велинов. Към момента в колегията са вписани над 210 адвокати.При липса на кворум общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на същите дати и на същото място.