Адреналин, природа и водна стихия - Струма зове и очаква любителите на екстремните изживявания край Симитли.На 28-ми март 2026г. (събота) община Симитли, Рафтинг БГ и РК Дефилето организират официално откриване на рафтинг сезон 2026 по река Струма.След официалното начало на сезона, участниците и всички почитатели на рафтинга ще се спуснат по река Струма.Началото е в 10:00 часа в рафтинг център на Рафтинг БГ.28-ми март:10.00 - 11.30 часа – Официално откриване на Рафтинг сезон 2026 по река Струма, медийно отразяване на събитията;12.00 – 12.30 часа – екипиране, инструктаж за предстоящия рафтинг по пълноводната река Струма;12.30 - 14.00 часа – Рафтинг спускане по река Струма на всички желаещи да се включат и на спортните клубове – участници в откриването.29 - ти март: Спускания с рафт в 11:00 и 14:00 часа.Локация: 41.847986,23.141863, до метан станцията, малко след град Симитли.