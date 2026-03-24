Адреналин по вълните на река Струма тази събота край Симитли
На 28-ми март 2026г. (събота) община Симитли, Рафтинг БГ и РК Дефилето организират официално откриване на рафтинг сезон 2026 по река Струма.
След официалното начало на сезона, участниците и всички почитатели на рафтинга ще се спуснат по река Струма.
Началото е в 10:00 часа в рафтинг център на Рафтинг БГ.
Пълна програма на събитието:
28-ми март:
10.00 - 11.30 часа – Официално откриване на Рафтинг сезон 2026 по река Струма, медийно отразяване на събитията;
12.00 – 12.30 часа – екипиране, инструктаж за предстоящия рафтинг по пълноводната река Струма;
12.30 - 14.00 часа – Рафтинг спускане по река Струма на всички желаещи да се включат и на спортните клубове – участници в откриването.
29 - ти март: Спускания с рафт в 11:00 и 14:00 часа.
Локация: 41.847986,23.141863, до метан станцията, малко след град Симитли.
