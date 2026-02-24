Административен съд – Кюстендил проведе годишно отчетно събрание, предаде. На него бе представен и обсъден докладът на председателя за дейността на съда през 2025 година.Официални гости на събранието бяха магистрати от Върховен административен съд – Бисерка Цанева, председател на Осмо отделение, и съдия Кремена Хараланова, съдия Пенка Братанова – председател на Окръжен съд – Кюстендил, Чавдар Тодоров – председател на Районен съд – Кюстендил, Иван Димитров – председател на Районен съд – Дупница, Крум Крумов – заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, прокурор Михаил Крушовски от Окръжна прокуратура – Кюстендил, Албена Разсолкова – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, както и Румен Антимов – председател на Адвокатска колегия – Кюстендил. Присъстваха представители на местните медии и всички съдии от съда.Събранието бе открито от председателя на съда Иван Демиревски, който представи в резюме доклада за дейността на институцията през отчетния период. В него бяха анализирани броят и движението на делата, натовареността на магистратите, резултатите от инстанционния контрол, проведените обучения, както и кадровата и техническата обезпеченост. Отчетени бяха показателите за качеството на съдебните актове и бързината на правораздаването.През 2025 година в Административен съд – Кюстендил са образувани общо 644 дела, от които 473 административни и 171 касационни. Средномесечното постъпление е 54 дела, като средно на един съдия са разпределени по 129 дела годишно.От предходния период са останали 158 висящи дела – 125 административни и 33 касационни. Общият брой разгледани дела през 2025 г. възлиза на 802, от които приключени са 645, или 80%. В тримесечен срок са приключени 506 дела, което представлява 78% от свършените производства. Този показател дава основание за много добра оценка на работата на магистратите по отношение на срочността.Правораздавателната дейност се осъществява от петима съдии. При 802 разгледани дела действителната натовареност на един съдия е 13,37 дела месечно, а на база 645 приключени дела – 10,75 дела месечно.През отчетния период всички 645 съдебни акта са изготвени в едномесечен срок, което представлява 100% спазване на законовите изисквания.Отчетена бе ясно изразена тенденция към нарастване на първоинстанционните дела, които се отличават с по-висока фактическа и правна сложност, както и намаляване на касационните административни дела, постъпващи от районните съдилища.През 2025 г. Върховен административен съд, като касационна инстанция, е бил сезиран по общо 150 дела. От 217 подлежащи на обжалване съдебни акта са обжалвани 150, или 69%.В края на периода върховната инстанция се е произнесла по 120 касационни и частни касационни жалби – 82 по касационни жалби срещу решения и 38 по частни касационни жалби. Потвърдени са съдебните актове по 76 дела, което възлиза на 63%. За сравнение, процентът на потвърдените съдебни актове е бил 59% през 2024 г. и 60% през 2023 г. Налице е увеличение на потвърдените актове от горната инстанция, което е показател за високото качество на правораздавателната дейност.В заключение председателят Иван Демиревски изрази благодарност към съдиите и съдебните служители за положените усилия, професионализма и всеотдайността им през годината, допринесли за постигнатите добри резултати.