Абитуриентите от СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли направиха един от най-вълнуващите и символични жестове преди своя абитуриентски бал – те официално поканиха кмета на община Симитли Апостол Апостолов да бъде част от празника им.С усмивки, настроение и много вълнение зрелостниците посетиха кабинета на кмета, където по най-тържествения и уважителен начин отправиха своята покана към него да присъства на бала им – събитие, което бележи края на училищния им път и началото на нов етап в живота им.Заедно със своята класна ръководителка Силвия Митева, учениците споделиха радостта и емоцията от предстоящото събитие. Срещата премина в приятелска атмосфера, изпълнена с усмивки, разговори и пожелания за успех.Кметът Апостол Апостолов благодари за поканата и поздрави абитуриентите за постигнатото до момента. Той им пожела здраве, смелост и увереност по пътя напред, като ги насърчи винаги да следват мечтите си и да помнят училището и родния си град.