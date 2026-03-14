ЗАРЕЖДАНЕ...
Абитуриенти поканиха кмета на Симитли на своя бал
©
С усмивки, настроение и много вълнение зрелостниците посетиха кабинета на кмета, където по най-тържествения и уважителен начин отправиха своята покана към него да присъства на бала им – събитие, което бележи края на училищния им път и началото на нов етап в живота им.
Заедно със своята класна ръководителка Силвия Митева, учениците споделиха радостта и емоцията от предстоящото събитие. Срещата премина в приятелска атмосфера, изпълнена с усмивки, разговори и пожелания за успех.
Кметът Апостол Апостолов благодари за поканата и поздрави абитуриентите за постигнатото до момента. Той им пожела здраве, смелост и увереност по пътя напред, като ги насърчи винаги да следват мечтите си и да помнят училището и родния си град.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.