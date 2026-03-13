ЗАРЕЖДАНЕ...
999 души ще участват в секционните комисии в община Кюстендил
Срещата ще се проведе от 10.00 часа в залата на Община Кюстендил. Поканата за участие е отправена към парламентарно представените партии и коалиции в 51-ото Народно събрание, като в консултациите могат да се включат и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
За територията на община Кюстендил са утвърдени общо 111 секционни избирателни комисии, които ще организират и проведат изборния процес. Общият брой на членовете в тях ще бъде 999 души, като 333 от тях ще заемат ръководни позиции – председател, заместник-председател и секретар.
Очаква се по време на консултациите да бъдат обсъдени предложенията на политическите сили за разпределението на местата в комисиите, така че да бъде гарантирано нормалното протичане на изборния процес на територията на общината.
