89 акта са съставили пътните полицаи в Кюстендилска област
В хода на проверките е установен един водач, управлявал автомобил след употреба на алкохол, както и един водач, шофирал след употреба на наркотично вещество.
С технически средства са засечени 477 нарушения на скоростните режими, като за тях са изготвени и видеоклипове.
По Закона за движение по пътищата са приложени и принудителни административни мерки спрямо петима водачи.
