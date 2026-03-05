Общо 89 акта са съставени от пътните полицаи в Кюстендилска област по време на специализирана операция за контрол на движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на. Акцията е проведена в периода от 28 февруари до 3 март.В хода на проверките е установен един водач, управлявал автомобил след употреба на алкохол, както и един водач, шофирал след употреба на наркотично вещество.С технически средства са засечени 477 нарушения на скоростните режими, като за тях са изготвени и видеоклипове.По Закона за движение по пътищата са приложени и принудителни административни мерки спрямо петима водачи.