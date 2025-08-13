Новини
8 години присъда в Кюстендил заради контрабанда на наркотици
Автор: Венцислав Илчев 10:47
Окръжен съд – Кюстендил наложи наказание "Лишаване от свобода“ за срок от 8 години, при първоначален режим на изтърпяване – "строг“ и "Глоба“ в размер на 50 000 лв., по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в опит за митническа контрабанда на високорискови наркотични вещества – 320 пакета с марихуана, на стойност над 2 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимия.

Обвиняемият Г. Н. / на 34 г., гражданин на Република Северна Македония, по народност - албанец / се признава за виновен в това, че на 18.12.2024 г., около 22,30 часа, през ГКПП – Гюешево, без надлежно разрешително, съгласно чл. 47 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, с МПС - товарна композиция, състояща се от влекач и прикачено към него полуремарке, собственост на "Ц…“– гр. Скопие, управлявана от И. М. е пренесъл през границата на страната - от Република Северна Македония в Република България, високорисково наркотично вещество – коноп (канабис, марихуана), опаковано в 320 броя пакети. Пакетите са били укрити в специално изработени тайници – предварително оформени кухини в хоризонталните странични дъски на полуремаркето. Високорисковото наркотично вещество е с общо нето тегло 128 580 грама, на обща стойност 2 057 280 лева - престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК.

При изпълнение на наказанието 8 години "лишаване от свобода“, съдът приспада времето на предварителното задържане на обвиняемия, считано от 19.12.2024 г. до влизане на споразумението в сила. Обвиняемият е осъден да плати сторените по делото разноски, в общ размер от 6 121.05 лв.

