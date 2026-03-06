ЗАРЕЖДАНЕ...
73 секции ще има за парламентарния вот в община Дупница
Най-големите секции отново ще бъдат разположени в сградите на училищата. В Основно училище "Неофит Рилски“ ще има осем избирателни секции, в Основно училище "Св. Климент Охридски“ – шест, а в Професионалната гимназия "Акад. Сергей П. Корольов“ (бившият Механотехникум) – пет. По четири секции ще има в Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната гимназия по химично-вкусови технологии.
Кметовете на селата в общината вече са получили избирателните списъци, които трябва да бъдат поставени на определените места до 6 март.
По три избирателни секции ще има в селата Крайници и Яхиново. По две секции ще бъдат разкрити в Бистрица, Самораново, Джерман и Червен брег. В селата Баланово, Пиперево, Блатино, Крайни дол, Палатово, Грамаде, Дяково, Делян, Кременик и Тополница жителите ще гласуват в по една секция.
В двете болници на територията на Дупница ще бъдат разкрити избирателни секции, ако до 48 часа преди изборния ден има подадени заявления от повече от 10 хоспитализирани избиратели.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, както и за гласуване по настоящ адрес, могат да се подават до 4 април.
