Жителите на Община Дупница ще гласуват в 73 избирателни секции на предстоящите парламентарни избори, предаде. В самия град ще бъдат разкрити 48 секции, определени със заповед на кмета Първан Дангов. Няма промяна нито в обхвата, нито в местоположението им спрямо предходните избори.Най-големите секции отново ще бъдат разположени в сградите на училищата. В Основно училище "Неофит Рилски“ ще има осем избирателни секции, в Основно училище "Св. Климент Охридски“ – шест, а в Професионалната гимназия "Акад. Сергей П. Корольов“ (бившият Механотехникум) – пет. По четири секции ще има в Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната гимназия по химично-вкусови технологии.Кметовете на селата в общината вече са получили избирателните списъци, които трябва да бъдат поставени на определените места до 6 март.По три избирателни секции ще има в селата Крайници и Яхиново. По две секции ще бъдат разкрити в Бистрица, Самораново, Джерман и Червен брег. В селата Баланово, Пиперево, Блатино, Крайни дол, Палатово, Грамаде, Дяково, Делян, Кременик и Тополница жителите ще гласуват в по една секция.В двете болници на територията на Дупница ще бъдат разкрити избирателни секции, ако до 48 часа преди изборния ден има подадени заявления от повече от 10 хоспитализирани избиратели.Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, както и за гласуване по настоящ адрес, могат да се подават до 4 април.