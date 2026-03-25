В рамките насрещу изборни престъпления на територията на област Кюстендил са образувани 10 бързи полицейски производства, задържани с полицейска заповед са 7 души, предаде. По данни на Областна дирекция на МВР – Кюстендил са съставени 22 протокола за предупреждение, проверени са 74 моторни превозни средства и 91 лица, съставени са 3 акта за нарушения и 18 фиша по Закона за движение по пътищата.В жилището на 45-годишен кюстендилец са иззети списъци и пари за купуване на гласове за предстоящите избори, 340 къса цигари и 3 туби алкохолна течност – без български акцизен бандерол, бързо полицейско производство е образувано, собственикът на имота е задържан.В имота на 43-годишен кюстендилец при проведените процесуални действия са открити и иззети акцизни стоки без бандерол – алкохолна течност, лицето е задържано.От имота на 39-годишна кюстендилка са иззети списъци с имена и пари, предназначени за купуване на гласове в интерес на определена партия, цигари без бандерол, чужда лична карта, жената е задържана.51-годишен кюстендилец е задържан – при проведените процесуални действия в имота му са открити и иззети списъци с имена, срещу които са посочени парични суми, за да упражнят правото си на глас в полза на определена партия, акцизни стоки, 13 700 евро и 185 паунда.В жилището на 46-годишен мъж от Бобов дол са открити и иззети списъци с имена и посочени суми срещу тях, за да упражнят правото си на глас по определен начин, мъжът е задържан.От магазин за хранителни стоки в Дупница е иззета тетрадка с имена посочени суми срещу тях, на собственика е съставен протокол за предупреждение.От имот на 63-годишен мъж в село Палатово е иззет незаконно притежаван револвер.