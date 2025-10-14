ЗАРЕЖДАНЕ...
|68 кюстендилски деца са върнати за година в класните стаи
Дейностите, реализирани от Регионалното управление на образованието, съвместно с общини, ОД на МВР - Кюстендил и РД “Социално подпомагане", са по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На територията на област Кюстендил функционират 16 екипа с представители на институциите, които в периода от 1 декември 2024 г. до момента са извършили 435 физически посещения на адрес. Открити на адресите са 139 деца и ученици, а неоткрити – 296.
Във всички образователни институции на територията на област Кюстендил също има сформирани училищни екипи за обхват, казаха още от РУО. На ниво институция екипите на детските градини и училищата са извършили 510 обхода. През отчетния период от образователните институции са отпаднали 69 деца и ученици /заминали в чужбина, ученици навършили 16-годишна възраст, отписани съгласно чл. 173, ал. 2 т. 2 от ЗПУО/, като част от тях не желаят да продължат образованието си.
Най-много отпаднали деца и ученици има в двете най-големи общини в областта - Кюстендил и Дупница. Голяма част от подлежащите на задължително обучение имат статус "в чужбина“. Това се дължи на адресната регистрация, тъй като децата се записват по адресната регистрация на майката в Република България, въпреки че продължават да живеят трайно извън пределите на страната, което не дава реалната бройката, обясниха от РУО.
От РУО заявиха още, че приоритетно е насочването на работата на екипите за обхват към включване в образователната система на 4-годишните деца и тези на възраст 5 - 7 г.
Образователните експерти казаха, че е необходимо мерките да се фокусират върху превенция и ефективно противодействие на риска от отпадане от образователната система. Усилията следва да се съсредоточат преди всичко на ниво образователна институция за своевременно установяване на статуса на всяко дете и ученик, взаимодействие с общинските структури и създаване на необходимите условия за обхващане на всички деца в детските градини.
Работи се и по няколко програми в областта, с които се цели постигането на образователна интеграция и подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите. С програмите ще се допълнят екипите за обхват на местно ниво. Има също предвидени обучения за повишаване на капацитета и уменията на екипите за обхват. Предвидена е и работа с родители за разясняване на ползите от образованието, както и изграждане на устойчиви институционални партньорства и сплотени образователни общности.
По време на заседанието инж. Методи Чимев акцентира и върху необходимостта от осигуряване на достъпна архитектурна среда за децата със специални образователни потребности. Областният управител обясни, че това е тема, поставена от родители на деца със специални потребности. Добрата новина е, че през учебната 2025/2026 година предстои подобряване и осигуряване на достъпна архитектурна среда в още три образователни институции от област Кюстендил: Професионална гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“, гр. Дупница; Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница и Шесто основно училище "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил.
Трите училища са получили одобрение по Модул 3 "Създаване на достъпна архитектурна среда“ на Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Целевата група на Модул 3 на националната програма са ученици, служители и посетители в образователните институции, които са с физически увреждания.
На територията на област Кюстендил училищата, в които са осигурени условия за свободен достъп на хора с физически увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда са 23, а детските градини са само 3.
Чрез изграждането на достъпна архитектурна среда във всички образователни институции ще се постигне намаляване на риска от отпадане от училище тези деца и ще се гарантира равният им достъп до образование.
