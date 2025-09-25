ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|62% са загубите по водопроводната мрежа на Кюстендил
Инженер Орманков посочи, че водоснабдителната система на Кюстендил, селата Ябълково, Жабокрът, Пиперков чифлик, Лозно, Слокощица и Жиленци се пълни от 6 речни водохващания с общо разрешено количество от 4 млн. куб. Има и изградени 24 шахтови кладенци с разрешено водно количество от 400 хил. куб.
В момента от речните водохващания постъпват 90 литра, при максимално потребление от 250 литра. Стана ясно, че няма изградена връзка между резервоарите и поради тази причина състоянието с водоподаването не е добро.
Водното дружество е почистило всички кладенци, а това до момента не е било правено. Разходите за енергия до месец август възлиза средно на месец над 70 000 лева за територията на община Кюстендил.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов коментира, че решението на проблема е шестте водохващания да бъдат изцяло рехабилитиране, заедно с водовземането съоръжение и водопроводите до пречиствателната станция. "Успоредно с това трябва да се оправят речните кладенци, както и да се подменят помпите. Удачно е да се мисли за връзването на двете системи в града“, каза инж. Атанасов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 194
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: