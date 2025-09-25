© Фокус Архив 62% са загубите по водопроводната мрежа на Кюстендил. Тази информация беше дадена по време на заседанието на Общинския съвет в града от страна на управителя на дружеството "Кюстендилска вода“ инж. Даниел Орманков, предаде "Фокус“. 471 км е дължината на външната и вътрешната водопроводна мрежа с азбестово-циментови тръби. 53 км са стоманени тръби, тръбите от поцинкована ламарина са 85 км, тези от полиетилен са 78 км. 700 км е общата дължина на водопроводната мрежа.



Инженер Орманков посочи, че водоснабдителната система на Кюстендил, селата Ябълково, Жабокрът, Пиперков чифлик, Лозно, Слокощица и Жиленци се пълни от 6 речни водохващания с общо разрешено количество от 4 млн. куб. Има и изградени 24 шахтови кладенци с разрешено водно количество от 400 хил. куб.



В момента от речните водохващания постъпват 90 литра, при максимално потребление от 250 литра. Стана ясно, че няма изградена връзка между резервоарите и поради тази причина състоянието с водоподаването не е добро.



Водното дружество е почистило всички кладенци, а това до момента не е било правено. Разходите за енергия до месец август възлиза средно на месец над 70 000 лева за територията на община Кюстендил.



Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов коментира, че решението на проблема е шестте водохващания да бъдат изцяло рехабилитиране, заедно с водовземането съоръжение и водопроводите до пречиствателната станция. "Успоредно с това трябва да се оправят речните кладенци, както и да се подменят помпите. Удачно е да се мисли за връзването на двете системи в града“, каза инж. Атанасов.