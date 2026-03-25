60-годишен мъж е в критично състояние, предаде. Той е открит от екипи на Спешна помощ след тежък пътен инцидент на кръговото кръстовище при плажа в Кюстендил. Мъжът е настанен в интензивното отделение на болницата в града.По първоначална информация той е бил единствен участник в движението, като се е ударил в бордюр, след което автомобилът му се е качил върху островчето на кръговото кръстовище.Пострадалият е транспортиран в болницата в Кюстендил. Произшествието се обслужва от компетентните органи. Образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.