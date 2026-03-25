Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
60-годишен мъж е в критично състояние, предаде ФОКУС. Той е открит от екипи на Спешна помощ след тежък пътен инцидент на кръговото кръстовище при плажа в Кюстендил. Мъжът е настанен в интензивното отделение на болницата в града.

По първоначална информация той е бил единствен участник в движението, като се е ударил в бордюр, след което автомобилът му се е качил върху островчето на кръговото кръстовище.

Пострадалият е транспортиран в болницата в Кюстендил. Произшествието се обслужва от компетентните органи. Образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.