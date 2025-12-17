ЗАРЕЖДАНЕ...
580 хил. лв. за талантливите деца на Сапарева баня
© Фокус
Предвижда се организиране и провеждане на школи, образователни академии, работилници, лагери, фестивали и конкурси. Проектът обхваща деца и ученици от предучилищна възраст до XII клас, включително 140 деца от уязвими групи, чийто майчин език не е български. Подборът на участниците ще се извършва от СУ "Христо Ботев“ и детска градина "Св. Анна“ в община Сапарева баня.
За постигане на целите по проекта са предвидени две основни дейности. Първата включва подготовка на 520 деца и ученици в областта на STEM, изкуствата, културата и спорта чрез различни форми като школи, лагери и други образователни занимания. Втората дейност е свързана с организиране и осигуряване на участие на деца и ученици в местни събития за насърчаване на талантите – конкурси, състезания и фестивали, както и предоставяне на стипендии за постигналите най-високи резултати.
Дейностите ще се реализират чрез школни занимания през учебната година и организиране на лагер през летния сезон. Подготовката ще се осъществява от квалифицирани специалисти – педагози и експерти в образователните дейности. Очаква се изпълнението на проекта да допринесе за по-високи образователни резултати, социална интеграция и устойчиво развитие на талантите на местно ниво.
Още от категорията
/
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
С коледен базар събират средства за закупуване на рехабилитационн...
19:07 / 16.12.2025
Събор на аборигенно българско овчарско куче показа красота, сила ...
21:02 / 16.12.2025
Назначиха нов зам.-окръжен прокурор на Кюстендил
17:58 / 16.12.2025
БСП – Кюстендил иска оставка на централното ръководство
13:31 / 16.12.2025
Одобрена е Стратегията за развитие на МИГ Сандански с бюджет близ...
13:05 / 16.12.2025
Солени глоби за незаконни елхи в Кюстендилско
12:13 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.