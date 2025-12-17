Община Сапарева баня кандидатства с проект на стойност 580 028 лева за развитие и насърчаване на талантите на децата и учениците, предаде. Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за насърчаване, развитие и изява на талантите на 520 деца и ученици от община Сапарева баня в областта на изкуствата, културата, спорта, STEM дисциплините и чуждите езици, с цел постигане на по-високи образователни резултати. Фокусът е върху създаване на условия за равен достъп до дейности за развитие на талантите на всички деца и ученици от общината.Предвижда се организиране и провеждане на школи, образователни академии, работилници, лагери, фестивали и конкурси. Проектът обхваща деца и ученици от предучилищна възраст до XII клас, включително 140 деца от уязвими групи, чийто майчин език не е български. Подборът на участниците ще се извършва от СУ "Христо Ботев“ и детска градина "Св. Анна“ в община Сапарева баня.За постигане на целите по проекта са предвидени две основни дейности. Първата включва подготовка на 520 деца и ученици в областта на STEM, изкуствата, културата и спорта чрез различни форми като школи, лагери и други образователни занимания. Втората дейност е свързана с организиране и осигуряване на участие на деца и ученици в местни събития за насърчаване на талантите – конкурси, състезания и фестивали, както и предоставяне на стипендии за постигналите най-високи резултати.Дейностите ще се реализират чрез школни занимания през учебната година и организиране на лагер през летния сезон. Подготовката ще се осъществява от квалифицирани специалисти – педагози и експерти в образователните дейности. Очаква се изпълнението на проекта да допринесе за по-високи образователни резултати, социална интеграция и устойчиво развитие на талантите на местно ниво.