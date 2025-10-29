ЗАРЕЖДАНЕ...
|50 години любов: Кюстендил почита дългогодишни двойки
С тази инициатива Община Кюстендил поставя началото на красива традиция, която цели да чества семейните ценности, любовта и грижата един за друг – добродетели, които изграждат здраво и сплотено общество.
Събитието ще се проведе на 22 ноември, по повод Деня на християнското семейство (Въведение Богородично), който Православната църква почита на 21 ноември. Според българския народен календар това е денят, символизиращ дом, обич и взаимна подкрепа.
Празничната церемония ще събере всички двойки от Кюстендил, които празнуват 50 години брачен живот – хора, посветили сърцата си един на друг и преминали през живота ръка за ръка. Тържеството ще се проведе на същото място, където младоженците са си казали заветното "ДА“ преди половин век – в Обреден дом - Кюстендил.
"Тези семейства са нашите истински герои – хора, които са се научили да преминават през трудностите заедно, да си прощават, да се подкрепят и да растат един до друг. С тази инициатива искаме да отдадем заслужено внимание на любовта, която устоява на времето“, сподели кметът инж. Огнян Атанасов.
Индивидуални покани от името на кмета са изпратени до всички семейства, сключили граждански брак през 1975 година. Община Кюстендил приканва и онези двойки, които все още не са получили покана, но празнуват своята златна сватба, да се свържат с администрацията на телефон: 089 677 5745.
