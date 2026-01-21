ЗАРЕЖДАНЕ...
5% отстъпка за ранно плащане на местните данъци в Кюстендил
Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат платени и на две равни вноски – до 30 юни 2026 г. и до 31 октомври 2026 г.
Плащанията се извършват на касите на дирекция "Местни приходи“ всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, без прекъсване. В паричния салон е възможно плащане както в брой, така и чрез ПОС устройства.
Задълженията могат да бъдат погасени и на касите на други места за разплащане, чрез сайта на Министерството на електронното управление, както и безкасово чрез интернет банкиране за клиенти няколко банкови институции.
Възможно е и плащане чрез банков превод или онлайн чрез сайта на Община Кюстендил. За улеснение на гражданите е въведена услуга за електронно плащане на местни данъци и такси, като задълженията могат да бъдат заплатени по всяко време чрез клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил, или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите.
