5 години затвор за мъж, разпространявал наркотици в Кресненско и Санданско
На подсъдимия е наложено и наказание "глоба“ в размер на 10 225.84 евро.
С присъдата на Окръжен съд-Благоевград подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от 01.10.2024 г. до 21.11.2024 г., в с. Долна Градешница, общ. Кресна и с. Ново Делчево, общ. Сандански, на публично място, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл.32 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, е разпространил (дал и продал) и направил опит да разпространи (да продаде) на служител под прикритие, високорискови наркотични вещества - коноп/марихуана с общо нето тегло 10 891 гр. на обща стойност 217 820 лв. и метамфетамин с нето тегло 1,31 гр. на стойност 91,70 лв., всичко на обща стойност 217 911,70 лв., като наркотичните вещества са в особено големи размери.
Присъдата може да се обжалва и/или протестира пред Апелативен съд-София.
