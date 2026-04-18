В ОДМВР – Кюстендил е създадена организация за гарантиране на сигурността и обществения ред по време на изборите за народни представители на 19 април 2026 година, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Оперативният щаб в дирекцията е в постоянна комуникация с всички институции, ангажирани с изборния процес. Общо 465 служители на МВР – от ОДМВР, РДПБЗН, ГДГП и ГДЖСОБТ – ще следят за реда както в районите на секционните избирателни помещения, така и в населените места.

Доставянето на изборните материали и машините до секциите започна в 13.00 часа днес. Охраната на изборния процес ще продължи до приключване на изборния ден и предаването на материалите от СИК на РИК – Кюстендил, след което те ще бъдат съпроводени до ЦИК.

Служители на РДПБЗН – Кюстендил са извършили проверки на всички помещения, в които ще има избирателни секции, както и на местата за съхранение на изборните материали, с цел гарантиране на пожарната безопасност. Проведени са и инструктажи с членовете на РИК и СИК за спазване на правилата и работа с противопожарните средства.

Мобилни полицейски екипи работят на терен и са в готовност за незабавна реакция при сигнали за нарушения на изборното законодателство или на обществения ред.

В МВР е открита денонощна телефонна линия – 02/90 112 98, както и електронен адрес izbori@mvr.bg, на които гражданите могат да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес.

Сигнали на територията на Кюстендилска област могат да се подават и на следните телефони: 0701571323 и 070157711 – РУ Дупница, 0702626112 – РУ Бобов дол, 070542012 – РУ Рила.

Създадена е организация и за своевременно обработване на сигнали, постъпили на електронните пощи на ОДМВР – Кюстендил: ODMVR_kn@mvr.bg и odc.kystendil@mvr.bg.