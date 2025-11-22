Сподели close
За втора поредна година Кюстендил почете една от най-красивите традиции – празника на любовта, която устоява на времето, съобщиха от пресцентъра на Общината. По повод Деня на християнското семейство градът отново събра златните двойки, които вече половин век вървят рамо до рамо.

На тържествената церемония 44 семейства отпразнуваха своя златен юбилей – 50 години, изпълнени с предизвикателства, преодолени заедно, с много радост и с любов, която е останала вярна на домовете им през всички тези години.

Инициативата на кмета инж. Огнян Атанасов, която вече се превръща в традиция, цели да подчертае значението на семейството като основна ценност за Кюстендил. В своето слово той каза:

"Тази церемония е доказателство, че бракът не е отживелица, а сила. Не е спомен от миналото, а наше настояще и бъдеще. Днес ви връщаме към най-скъпите спомени – към щастливите мигове, към трудностите, които сте превърнали в опора, и към вашия сватбен ден, който за всеки от вас е уникална и вълнуваща история“.

Церемонията се проведе там, откъдето преди пет десетилетия е започнала всяка една от тези истории – в Обредния дом на Кюстендил, където през 1975 година двойките са си казали първото "да“. Днес те го произнесоха отново – още по-уверено, спокойно и нежно.

Златните семейства подновиха брачните си обети и се подписаха в Летописната книга на Обредния дом – символичен жест, който остава за поколенията.

Един от най-емоционалните моменти беше когато Симеон Иванов предложи брак за втори път на своята съпруга Снежана – жест, който предизвика бурни аплодисменти и разчувства всички присъстващи.

Семейство Виолина и Николай Симеонови също трогнаха гостите, като донесоха оригинални снимки от сватбения си ден отпреди 50 години и ги пресъздадоха отново в нови кадри по време на церемонията.

За да се съхранят традициите и да се предаде огънят на семейното огнище, сем. Малинка и Димо Вълчев предадоха символичния пламък на най-младото семейство – Моника и Томислав Китанови. Това е огънят, който ще продължава да гори в сърцето на Кюстендил – пламък на любов, разбирателство и ценности, предавани през поколенията.

Всички двойки получиха специални подаръци от Община Кюстендил – индивидуална снимка от подновяването на обетите, пластика, символизираща вечната връзка между двама души, както и музикален поздрав от "Партньори – Кюстендил“, който върна всички към атмосферата на традиционната българска сватба.

Община Кюстендил изказва своята дълбока благодарност към всички златни двойки, които споделиха този вълнуващ ден. Благодарим им, че със своя живот и любов поставят основата на една благородна и вдъхновяваща традиция в нашия град.

Тържеството беше реализирано с отдадената работа на отдел "Туризъм, младежки дейности и спорт“, Дирекция "Административно обслужване“, Общинско предприятие "Обреден дом“ – Кюстендил, ОП "Ученическо хранене и социален патронаж“ и Младежки център – Кюстендил, които с професионализъм и сърце превърнаха събитието в истински празник.