44 двойки от община Кюстендил отбелязаха 50 години семеен живот
На тържествената церемония 44 семейства отпразнуваха своя златен юбилей – 50 години, изпълнени с предизвикателства, преодолени заедно, с много радост и с любов, която е останала вярна на домовете им през всички тези години.
Инициативата на кмета инж. Огнян Атанасов, която вече се превръща в традиция, цели да подчертае значението на семейството като основна ценност за Кюстендил. В своето слово той каза:
"Тази церемония е доказателство, че бракът не е отживелица, а сила. Не е спомен от миналото, а наше настояще и бъдеще. Днес ви връщаме към най-скъпите спомени – към щастливите мигове, към трудностите, които сте превърнали в опора, и към вашия сватбен ден, който за всеки от вас е уникална и вълнуваща история“.
Церемонията се проведе там, откъдето преди пет десетилетия е започнала всяка една от тези истории – в Обредния дом на Кюстендил, където през 1975 година двойките са си казали първото "да“. Днес те го произнесоха отново – още по-уверено, спокойно и нежно.
Златните семейства подновиха брачните си обети и се подписаха в Летописната книга на Обредния дом – символичен жест, който остава за поколенията.
Един от най-емоционалните моменти беше когато Симеон Иванов предложи брак за втори път на своята съпруга Снежана – жест, който предизвика бурни аплодисменти и разчувства всички присъстващи.
Семейство Виолина и Николай Симеонови също трогнаха гостите, като донесоха оригинални снимки от сватбения си ден отпреди 50 години и ги пресъздадоха отново в нови кадри по време на церемонията.
За да се съхранят традициите и да се предаде огънят на семейното огнище, сем. Малинка и Димо Вълчев предадоха символичния пламък на най-младото семейство – Моника и Томислав Китанови. Това е огънят, който ще продължава да гори в сърцето на Кюстендил – пламък на любов, разбирателство и ценности, предавани през поколенията.
Всички двойки получиха специални подаръци от Община Кюстендил – индивидуална снимка от подновяването на обетите, пластика, символизираща вечната връзка между двама души, както и музикален поздрав от "Партньори – Кюстендил“, който върна всички към атмосферата на традиционната българска сватба.
Община Кюстендил изказва своята дълбока благодарност към всички златни двойки, които споделиха този вълнуващ ден. Благодарим им, че със своя живот и любов поставят основата на една благородна и вдъхновяваща традиция в нашия град.
Тържеството беше реализирано с отдадената работа на отдел "Туризъм, младежки дейности и спорт“, Дирекция "Административно обслужване“, Общинско предприятие "Обреден дом“ – Кюстендил, ОП "Ученическо хранене и социален патронаж“ и Младежки център – Кюстендил, които с професионализъм и сърце превърнаха събитието в истински празник.
