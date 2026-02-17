Сподели close
43-годишна жена е намерена мъртва в дома си в кюстендилския квартал "Изток“, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. При извършения оглед на място от дежурна полицейска група следи от насилие не са установени.

Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.