43-годишна жена е намерена мъртва в дома си в кюстендилския квартал "Изток“, съобщиха от пресцентъра на. При извършения оглед на място от дежурна полицейска група следи от насилие не са установени.Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.