Около 16:10 часа вчера на път III-197 между град Гоце Делчев и разклона за село Гърмен, лек автомобил, управляван от 42-годишна жена от град Гоце Делчев, завивайки на ляво е отнел предимството на друг лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж от село Дъбница и е допуснал ПТП.С фрактура на таза е пострадала водачката на лекия автомобил, предизвикал катастрофата, а с охлузвания по тялото- водачът на другия лек автомобил.Направените проби с технически средства за употреба на алкохол са отрицателни.