Катастрофа е станала около 11:40 часа на 26 ноември, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. Инцидентът се е случил на главен път Е-79 в района на град.При него лек автомобил, управляван от 40-годишна жена от град Сандански, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на десен завой е излязъл в ляво от пътното платно и се е ударил в пътен знак, каменна колона на жп надлез и предпазна еластична ограда (мантинела).Водачката на автомобила е пострадала с фрактура на ключицата. Направените й проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.