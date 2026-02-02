В рамките на 11 години в Кюстендил са се родили 36 бебета с подкрепата на Общинския фонд за асистирана репродукция, предаде. От създаването на фонда през 2013 година до 2025 година са одобрени общо 124 заявления, подадени от семейства и лица с репродуктивни проблеми.За посочения период от общинския фонд "Инвитро“ са предоставени средства в размер на 321 434 лева. Изплатени са 108 процедури по асистирана репродукция, в резултат на които са родени 36 деца.Община Кюстендил подпомага кандидатите със средства в размер до 5 000 лева или техния еквивалент в евро, предназначени за покриване на разходи по процедурите.Право да кандидатстват имат пълнолетни лица, като за жените се изисква да не са навършили 51 години. Кандидатите трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата е достатъчно това условие да е изпълнено от поне един от партньорите.Сред останалите изисквания са кандидатите да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата, да са здравно осигурени, както и всеки от тях да е завършил минимум средно образование.