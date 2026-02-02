ЗАРЕЖДАНЕ...
36 новородени бебета с подкрепата на Община Кюстендил
За посочения период от общинския фонд "Инвитро“ са предоставени средства в размер на 321 434 лева. Изплатени са 108 процедури по асистирана репродукция, в резултат на които са родени 36 деца.
Община Кюстендил подпомага кандидатите със средства в размер до 5 000 лева или техния еквивалент в евро, предназначени за покриване на разходи по процедурите.
Право да кандидатстват имат пълнолетни лица, като за жените се изисква да не са навършили 51 години. Кандидатите трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата е достатъчно това условие да е изпълнено от поне един от партньорите.
Сред останалите изисквания са кандидатите да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата, да са здравно осигурени, както и всеки от тях да е завършил минимум средно образование.
