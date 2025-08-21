36 нови дела за наркотици в Кюстендил

© Фокус Архив Новообразуваните дела в Районен съд Кюстендил, с предмет – придобиване и държане на наркотични вещества, от началото на годината са 36 на брой, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кюстендил. Районният съд постанови поредни присъди за такова престъпление.



22-годишен обвиняем се призна за виновен за държане на високорискови наркотични вещества – марихуана, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия, като му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.



По друго наказателно от общ характер дело на Районен съд Кюстендил, обвиняемият, на 38 г., осъждан, се призна за виновен в това, че на 09.03.2025 г., в гр. Кюстендил, е държал без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите високорисково наркотично вещество - фентанил, с общо нето тегло 01, 07 грама, на стойност 31, 36 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК. Съдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, при първоначален режим на изтърпяване на наказанието "строг“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.